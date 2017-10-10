Позиция Атамбаева не является позицией кыргызского народа – Ошакбаев

Рахим Ошакбаев уверен, что заявление, которое было сделано президентом Кыргызстана, не является позицией всего кыргызского народа и оно не повлечет серьезных последствий в братских отношениях двух стран.

Экономист и общественный деятель, директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев прокомментировал ситуацию вокруг рабочих мигрантов из Кыргызстана, которые по мнению кыргызских политологов оказались под ударом и могут быть депортированы на Родину после скандального выступления Алмасбека Атамбаева, передает корреспондент BNews.kz.

«Ни в коем случае нельзя относить заявление президента Кыргызстана как позицию кыргызского народа. Это уходящий президент, как политологи говорят – «хромая утка», то, что он говорит, - это не позиция кыргызов. У нас никогда никаких напряженностей в отношениях не было. Именно фундаментальных, международных, чтобы мы им что – то блокировали: пути, переезды и ущемляли их экономические интересы. Наоборот, если взглянуть на хронологию отношений двух стран, мы всегда помогали и с большим удовольствием получали ответную, положительную реакцию от братского кыргызского народа», - сказал Ошакбаев.

По мнению директора центра прикладных исследований «Талап», выступление президента Кыргызстана было обусловлено предвыборной борьбой и спецификой политической системы.

«Как экономист не вижу никаких угроз для наших двухсторонних отношений. Я исключаю такое развитие событий, потому что это будет совершенно против интересов кыргызского и казахского народов. Наш Президент четко обозначил свою позицию о том, что скороспелые неосторожные заявления политиков ни в коем случае не могут нанести ущерб братским отношениям», - подытожил Ошакбаев.

С Ошакбаевым солидарен кыргызский политолог Марс Сариев, который также отметил, что казахстанские власти ждут президентских выборов, ждут взаимодействия с новым президентом.

«Не думаю, что эта ситуация каким-то образом отразится на стратегических отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном. Все эта ситуация ограничится заявлением казахстанского премьер-министра. Возможно, в какой-то степени ужесточится режим против кыргызских мигрантов, работающих в РК, но не думаю, что будет массовая депортация», - отметил политолог.