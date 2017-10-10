В ДАРЕМ заявили о необоснованно завышенной цене в 200 тг на лидирующей АЗС ЗКО

Автозаправочная станция "Москвичи" продает бензин марки АИ-92 по 155 тенге, а в Бокейординском районе - по 200 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий ЗКО Марат Оспанов рассказал, что автозаправочная станция повысила цену, злоупотребляя своим доминирующим положением.

- В настоящее время поставщику уже отправлено письмо, чтобы необоснованная цена была снижена. Это предписание он должен выполнить в течение 10 дней и потом в трехдневный срок отчитаться об исполнении наших требований, - пояснил Оспанов.

Также руководитель ДАРЕМ напомнил, что цены на топливо в РК перестали регулировать в августе 2015 года и теперь ценообразование зависит от закупочной цены и положения на торговом рынке.

Стоит отметить, что 9 октября жители поселка Сайхин обратились в "МГ" и рассказали, что вынуждены покупать "золотой" бензин марки АИ-92 и АИ-95 по 200 тенге за литр.

Фото с сайта mln.kz