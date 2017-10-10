Юная жительница Уральска наживалась в Instagram на доверчивых матерях

Мошенница продавала детские вещи по предоплате, но в обмен на деньги товар не давала.

В Уральске 18-летняя девушка открыла в Instagram интернет-магазин, в котором собирала заказы на покупку детских вещей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По словам первого заместителя начальника УВД Уральска Нурлана Бисенова, молодая девушка брала с потенциальных покупательниц предоплату, но никакого товара взамен не отдавала.

- Елена, таким именем она представлялась свои клиентам, жительница Зеленовского района, выкладывала на своей странице в соцсетях фотографии детской одежды и собирала заказы и предоплату с клиентов. Также у нее в WhatsApp была создана группа "Совместные закупки", где также принимались заказы от жительниц Уральска. Затем она говорила, что в определенный день будет в городе и раздаст всем одежду, которую заказывали. Все денежные средства переводились на киви-кошелек.

- В итоге девушка никаких закупок не производила, а тратила деньги на свои личные нужды, - пояснил Нурлан Бисенов. - Перечисленные суммы у всех 25 потерпевших разные - от 4 тысяч до 25 тысяч тенге.

9 октября девушка была задержана и водворена в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело по статье 190 ч. 2 УК РК - "Мошенничество".

Всех, кто пострадал от рук данной мошенницы, полицейские просят обратиться в УВД г. Уральск.