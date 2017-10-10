Стоимость нефти Brent закрепилась выше $56 за баррель

Мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем во вторник ускорили рост, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать комментарии генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Сануси Баркиндо по итогам Индийского энергетического форума.

По состоянию на 13:45 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1% до $56,36 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI подскочила на 1,25% до $50,20 за баррель, сообщает Росбалт.

Выступая с речью на форуме, Баркиндо не исключил, что, возможно, в следующем году потребуются «чрезвычайные меры» для поддержания сбалансированного рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также призвал американские компании, добывающие сланцевую нефть, «разделить ответственность» за снижение мирового предложения на нефтяном рынке.

При этом рост цен на нефть сдерживается возобновлением работы НПЗ на побережье Мексиканского залива в США после того, как ураган «Нейт» обрушился на штат Миссисипи, затопив дороги и здания. Однако, по прогнозу национальной метеорологической службы США, ураган не принесет значительных повреждений.

«Нейт» был понижен до категории «тропическая депрессия», — наименее опасной ураганной категории, присуждаемой метеорологическим институтом США. В результате, по данным агентства Reuters, платформы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Мексиканском заливе, постепенно возвращаются к работе.

«По сравнению с воздействием от „ужасного“ урагана „Харви“ в августе и сентябре, который оказал довольно умеренное воздействие на добычу нефти и конденсата, ураган „Нейт“ сильнее повлияет на отрасль. В последние пару дней было закрыто мощностей более чем 1,6 миллиона баррелей в день. При этом, однако, возвращение к работе после „Нейт“ происходит быстрее, по сравнению с восстановлением от „Харви“, так как отводная инфраструктура на НПЗ оказалась менее поврежденной», — считают аналитики The JBC Energy Research Centre.