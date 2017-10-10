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Каталония готова выслушать предложения властей Испании

10 октября 2017, 20:08

«Проблема в том, что годы, 10 лет, мы не получили никаких предложений», — подчеркнул Ромева.

Власти Каталонии готовы выслушать альтернативные предложения Мадрида по прошедшему 1 октября голосованию о выходе автономии из состава Испании. Об этом заявил глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева в интервью телеканалу CNN, передает Росбалт.

«Мы готовы сесть за стол переговоров. Если они [власти Испании] хотят сделать предложение, то мы охотно их выслушаем. Если им есть, что предложить, чтобы решить вопрос другими методами, то мы охотно это предложение выслушаем», — сказал он.

Глава департамента отметил, что власти Каталонии выдвигали предложения, которые были отвергнуты властями Испании. «Проблема в том, что годы, 10 лет, мы не получили никаких предложений», — подчеркнул Ромева.

«Мы хотим сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что ЕС убедит испанские власти в этом. Потому что нет другого решения ни для Каталонии, ни для Испании, ни для ЕС», — добавил глава департамента.

Фото © СС0 Public Domain


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