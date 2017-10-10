Дуэйн Джонсон анонсировал спин-офф "Форсажа"

Участие в фильме принял и Джейсон Стэйтем.

Актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала опубликовал в Instagram трейлер фильма по мотивам серии «Форсаж». Проморолик представляет собой монтаж кадров из предыдущих частей франшизы, пишет Лента.ру.

Сюжет ленты сфокусируется на Люке Хоббсе (Джонсон) и Деккарде Шоу (Джейсон Стэйтем), персонажах из оригинальной франшизы. Премьера запланирована на 26 июля 2019-го, за год до выхода девятого «Форсажа».

Серия «Форсаж» существует 17 лет. Восьмая часть «Форсажа» вышла в апреле 2017 года.