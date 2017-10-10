Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Дуэйн Джонсон анонсировал спин-офф "Форсажа"

10 октября 2017, 20:12

Участие в фильме принял и Джейсон Стэйтем.

Актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала опубликовал в Instagram трейлер фильма по мотивам серии «Форсаж». Проморолик представляет собой монтаж кадров из предыдущих частей франшизы, пишет Лента.ру.

Сюжет ленты сфокусируется на Люке Хоббсе (Джонсон) и Деккарде Шоу (Джейсон Стэйтем), персонажах из оригинальной франшизы. Премьера запланирована на 26 июля 2019-го, за год до выхода девятого «Форсажа».

Серия «Форсаж» существует 17 лет. Восьмая часть «Форсажа» вышла в апреле 2017 года.


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...