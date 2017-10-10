Россия резко нарастила экспорт нефти

За восемь месяцев с начала года экспорт товаров из России увеличился в годовом выражении на 26 процентов, импорт – на 28 процентов.

Россия в январе-августе 2017 года увеличила доходы от экспорта нефти в годовом выражении на 32 процента, до 60,7 миллиарда долларов. Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

Прибыль от продажи природного газа выросла в годовом выражении на 22 процента и составила 23,5 миллиарда долларов.

За восемь месяцев с начала года экспорт товаров из России увеличился в годовом выражении на 26 процентов, до 224 миллиардов долларов, импорт — на 28 процентов, до 144 миллиардов долларов. Профицит внешней торговли составил 80 миллиардов долларов.

Основными торговыми партнерами России в январе-августе 2017 года были Китай, товарооборот с которым вырос на 35 процентов, до 54,4 миллиарда долларов, Германия — 31,3 миллиарда долларов (плюс 25 процентов), Нидерланды — 26,4 миллиарда долларов (плюс 28 процентов), Италия — 15,1 миллиарда долларов (плюс 20 процентов) и США — 14,5 миллиарда долларов (плюс 19 процентов).

Ранее 10 октября агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия намерена резко сократить поставки нефти в следующем месяце. Решение принято после недавнего визита короля Салмана ибн Абдул Азиз Аль Сауда в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

3 октября глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что соглашение по глобальному ограничению добычи нефти между ОПЕК и независимыми производителями принесло России от 700 миллиардов до одного триллиона рублей дополнительных доходов.

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»