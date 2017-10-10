Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Красноярском крае украли мост

10 октября 2017, 20:27

Полицейские предположили, что плиты могли украсть для дальнейшей перепродажи — за каждую из них можно получить по две тысячи рублей (почти 12 тысяч тенге).

Неизвестные украли бетонные плиты с моста, по которому дачники добирались до своих участков в Красноярском крае. От сооружения остался только каркас, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал «Вести Новосибирск».

Полицейские предположили, что плиты могли украсть для дальнейшей перепродажи — за каждую из них можно получить по две тысячи рублей (почти 12 тысяч тенге).

Канал отмечает, что полиции придется выяснить, кто владелец моста — муниципалитету он не принадлежит, а без собственника нельзя возбудить дело.

«Если Робина Гуда, который за свой счет построил переправу к дачам, не найдут, то и воры могут уйти от преследования», — заключают авторы сюжета.

В мае сообщалось, что в Кемеровской области 18-летний юноша украл знак габарита высоты, из которого хотел сделать лопату, и железнодорожные шлагбаумы — их он собирался использовать для строительства водопровода.

До этого, в сентябре 2016 года, другой житель Кузбасса повредил два километра железнодорожного пути и украл 300 железнодорожных противоугонов, которые предотвращают смещение рельса. Их он планировал сдать на металлолом.

Кадр: nsktv.ru


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...