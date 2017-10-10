Казахстанская «молодежка» упустила победу над Болгарией в отборе на ЕВРО-2019

Молодежная сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2019 в Астане встретилась с Болгарией, пишет Sports.kz.

В первой половине игры команды показали довольно скучный футбол с небольшим преимуществом гостей, которые, хоть и изредка, но создавали полумоменты, особо тут отличился нападающий Кирилл Десподов, а у хозяев ближе к перерыву неплохой шанс имел Демият Сламбеков, но в ворота не попал. После свистка на второй тайм соперники прибавили, это вылилось в ряд голевых моментов, в самых опасных из которых команды обменялись штангами после ударов Оралхана Омиртаева и Антонио Георгиева. Казахстан и Болгария имели одинаковые шансы забить, сначала это удалось хозяевам поля, гол провел Бактиер Зайнутдинов, а затем сравнял его после подачи углового Венцислав Керчев. 1:1 — ничья.

23 марта 2018 года Казахстан на своем поле примет Францию.

Казахстан U-21 — Болгария U-21 1:1 (0:0)

Голы: Зайнутдинов 76 (1:0), Керчев 89 (1:1)

Казахстан U-21: Колбунцов, Мажитов, Сламбеков (Люхай 74), Шадманов, Наджарян (Зайнутдинов 62), Жалмукан, Соколенко, Калмуратов, Перцух, Абилгазы, Омиртаев (Сарсенов 85)

Болгария U-21: Крастев Н., Керчев, Карабелев (Иорданов 82), Георгиев, Димитров (Крастев К.), Десподов (Русев 82), Велков, Георгиев, Христов, Ивайлов, Костадинов

Главный судья: Томаш Мусял (Польша)

10 октября. Астана. «Астана Арена».