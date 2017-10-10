Строгий выговор получил аким Енбекшильдерского района А.Кииков за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей

Сегодня в областном акимате под председательством акима области М.Мурзалина прошло очередное заседание кадровой комиссии области. На повестку дня был вынесен вопрос рассмотрения дисциплинарной ответственности акима Енбекшильдерского района Киикова А.М. за отсутствие контроля за деятельностью должностных лиц Енбекшильдерского района в сфере жилищных отношений и в вопросах кадровой политики.

По информации руководителя аппарата акима области К.Шукунева в целях всестороннего изучения положения дел, связанных с распределением квартир в 21-квартирном жилом доме в г.Степняк Енбекшильдерского района, была создана рабочая группа, по итогам проверки которой установлены многочисленные нарушения жилищного законодательства Республики Казахстан.

Нарушения допущены вследствие слабой работы жилищной комиссии Енбекшильдерского района под председательством заместителя акима района Мешелова А.Т., который на сегодняшний день освобожден от занимаемой должности.

По итогам заседания кадровой комиссией было принято решение о привлечении акима Енбекшильдерского района Киикова А.М. к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.