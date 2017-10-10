В доме экс-игрока "Барселоны" нашли 89 боевых петухов и наркотики

Бывший полузащитник каталонской команды бразилец Фабио Рошембак понесёт ответственность за экологическое правонарушение.

Как сообщает GloboEsporte, в доме Рошембака в городе Палмейра-дас-Миссоес полицией было найдено 89 боевых петухов, дробовик и наркотики. По информации правоохранительных органов, экс-футболист регулярно участвует в боях. В 2011 году Рошембака и его петухов уже ловили на ферме в Соледади.

В то же время отец 35-летнего игрока Хуарес утверждает, что ни в каких боях он не участвовал, а выходные провёл с ним на ферме.

Рошембак играл за "Барселону" в 2001–2005 годах, а также выступал за лиссабонский "Спортинг" и "Мидлсбро".