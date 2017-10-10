За 19 лет насилия от отчима американка родила девять детей

Впервые Генри Мишель Пиэтт надругался над девушкой, когда ей было одиннадцать лет.

В Мексике правоохранители арестовали 62-летнего жителя Оклахомы. Генри Мишель Пиэтт 19 лет насиловал свою падчерицу Розалин Макгиннис. Всё это время он удерживал её взаперти, избивал до потери сознания и принуждал к сексу. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

В полиции говорят, что впервые мужчина надругался на падчерицей, когда ей было всего одиннадцать лет. Другие дети жителя Оклахомы утверждают, что она подверглась его сексуальным домогательствам намного раньше.

По версии следствия, всё началось в 1997 году. За прошедшие годы в сексуальном рабстве она родила насильнику девять детей. В сентябре 2017 года женщина с восемью из них сумела добраться до американского посольства. Там она рассказала свою историю.

Издание отмечает, что у Генри Пиэтта есть контакты с мексиканскими преступными группировками и бандами стран Центральной Америки. Из-за этого правоохранители боялись, что он избежит наказания. Однако его удалось арестовать и экстрадировать в США. 10 октября он предстанет перед судом в Оклахоме.

Сейчас с женщиной и её детьми, возраст которых разнится от двух до семнадцати лет, работают психотерапевты.

Фото ©New York Post/nypost



