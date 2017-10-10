«Барыс» обошел омский «Авангард» в матче КХЛ

10 октября 2017, 21:38

Счет составил 4:3 в пользу казахстанских хоккеистов.

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Омске переиграл «Авангард» — 4:3, пишет Sports.kz.

Континентальная хоккейная лига

«Авангард» — «Барыс» 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 04:50 Михайлис (Савченко, Акользин). В равенстве

0:2 — 12:16 Акользин (Маркелов, Сагадеев). В равенстве

0:3 — 23:30 Фрэттин (Сауторн, Вей). В равенстве

1:3 — 32:32 Петерссон (Мартынов, Пережогин). В равенстве

2:3 — 37:23 Хохряков. В равенстве

2:4 — 54:52 Фрэттин (Вей). В равенстве

3:4 — 55:50 Медведев (Пережогин). В равенстве

«Авангард»: Фурх — Осипов, Анелёв, Меньшиков, Березин, Минеев, Мартынов, Березин — Манукян, Лемтюгов, Кугрышев, Кошелев, Петерссон, Стась, Галимов, Пережогин, Пьянов, Хохряков, Михеев, Файзуллин, Семёнов;

«Барыс»: Карлссон — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Липин, Орехов, Маклюков, Сауторн — Жайлауов, Михайлис, Вей, Никулин, Акользин, Старченко, Маркелов, Фрэттин, Гурков, Пушкарёв, Сагадеев, Сен-Пьер.

Штраф: 8:6 (4:0, 4:0, 0:6)

Главные судьи: Виктор Спирин, Павел Овчинников

Линейные судьи: Василий Семечков, Максим Битюков

10 октября. Омск. МСК «Арена Омск» 7 370 зрителей.


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