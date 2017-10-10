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Турция решила разорвать отношения с послом США

10 октября 2017, 21:47

Кроме того, Эрдоган обвинил Вашингтон в визовом кризисе между странами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о разрыве сотрудничества с послом США Джоном Басом. Анкара приняла такое решение из-за дипломатического скандала, после которого была приостановлена выдача виз США гражданам Турции.

Кроме того, Эрдоган обвинил Вашингтон в визовом кризисе между странами.

Ранее сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Турция считает Гюлена организатором государственного переворота в июле 2016 года. После этого американские власти приостановили выдачу неиммиграционных виз США гражданам Турции. Анкара 8 октября приняла зеркальные меры.

Посол США в Турции Джон Бас сегодня заявил, что приостановка выдачи американских виз гражданам Турции не продлится долго. Он отметил, что решение данного вопроса будет зависеть от переговоров Анкары и Вашингтона.

© Фото с сайта kremlin.ru, источник - Росбалт


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