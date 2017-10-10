Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Жена Кайрата Нуртаса завела страничку в Instagram

10 октября 2017, 22:06

Буквально на днях известный певец представил свою супругу обществу.

Супруга Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова завела личную страничку в социальной сети Instagram, передает Zakon.kz.

Пока на страничке всего две публикации. При этом количество подписчиков уже перевалило за 86 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный казахстанский певец впервые представил свою жену во время показа своего фильма "Арман / Когда ангелы спят".

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...