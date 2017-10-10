Жена Кайрата Нуртаса завела страничку в Instagram
10 октября 2017, 22:06
Буквально на днях известный певец представил свою супругу обществу.
Супруга Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова завела личную страничку в социальной сети Instagram, передает Zakon.kz.
Пока на страничке всего две публикации. При этом количество подписчиков уже перевалило за 86 тысяч.
Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный казахстанский певец впервые представил свою жену во время показа своего фильма "Арман / Когда ангелы спят".
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