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Аэропорт Уральска после ЧП с самолетом откроют в полночь

11 октября 2017, 00:06

По времени Астаны это час ночи.

Аэропорт Уральска после посадки, которую самолет совершил без шасси, временно закрыт. Работу он начнет в 00.00 по местному времени, это час ночи по времени Астаны, сообщает "Казинформ".

Напомним, вечером 10 октября в аэропорту Уральска самолет авиакомпании Air Control совершил посадку без шасси. Три человека экипажа, находившиеся на борту, не пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП стала птица.

Фото uralskweek.kz

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