Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости

"Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — сказал Пучдемон.

Председатель правительства Карлес Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры, пишет РИА Новости.

"Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — сказал Пучдемон.

При этом он добавил, что результаты голосования говорят о том, что автономное сообщество получило право стать независимой республикой. По его словам, Мадрид должен принимать во внимание результаты референдума во время диалога с Барселоной.

"Миллионы граждан считают, что единственный способ сохранить самоуправление в том, чтобы Каталония стала государством", — заявил Пучдемон.

Глава правительства также добавил, что не собирается никого "шантажировать и оскорблять".

Пучдемон представляет парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Голосование не признают испанские власти, еще до проведения оно было заморожено Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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