Рестлер прыгнул на соперника с 12-метровой "Клетки смерти" и свернул шею

Организаторы поединка подали трагический инцидент как часть шоу, в котором оказались задействованы как парамедики, так и тренерский штаб обоих бойцов.

Леденящую душу развязку получил бой SmackDown LIVE в Детройте. Известный американский рестлер и совладелец WWE Шейн Макмэн попал в больницу с тяжёлыми травмами после того, как прыгнул на соперника с высоты 12 метров.

В разгар поединка 47-летний Макмэн забрался на так называемую "Клетку смерти", перекрестился и шагнул вниз. Однако его оппоненту — бойцу по прозвищу Эль Дженерико — в последний момент удалось увернуться, пишет Лайф.

Шейн Макмэн получил тяжёлые травмы, в том числе переломы нескольких рёбер, вывих плеча и повреждение шейных позвонков. Спортсмена доставили в больницу.

Любопытно, что всё произошедшее организаторы поединка умело превратили в часть шоу. Пока медицинская бригада пыталась зафиксировать повреждённую шею Макмэна и вколоть ему обезболивающее, на переднем плане развивалась уже другая потасовка. Распихивая врачей, тренер Эль Дженерико пытался прорваться к арбитрам, чтобы заставить их присудить победу своему подопечному. А команда Макмэна, засучив рукава, пыталась утихомирить буйного наставника.