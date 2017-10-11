В Турции полицейский совершил покушение на прокурора Антальи
Государственного обвинителя экстренно доставили на вертолёте в больницу.
Прокурор района Коркутели в турецкой Анталье Кадир Кючюкёнер получил серьёзную огнестрельную рану во время нападения на его офис. Об этом сообщает Лайф со ссылкой телеканал NTV.
Государственного обвинителя экстренно доставили на вертолёте в больницу.
Сообщается, что нападение на Кючюкёнера совершил полицейский. Злоумышленника удалось задержать. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.
Фото: © REUTERS
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