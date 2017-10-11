Пятьдесят семей в Алматы могут пополнить ряды бездомных

Более 50 семей в Алматы боятся пополнить ряды бездомных. Бывших служащих Министерства обороны намерены выселить из общежитий. С прошлого года они числятся работниками частной организации. По их словам, это лишь формальность. На деле они по-прежнему обслуживают военные части. Но доказать свои права не могут, передает телеканал КТК.

В ветхих домах ютятся десятки семей. В комнатах нет санузлов, газа и даже воды. Но и этих условий простых рабочих могут лишить. Они уже получили уведомления о выселении. Люди просто не знают, как выехать из жилищ. Некоторые из них утверждают, что с мая не получали заработную плату.

Старый пол, тусклое освещение и общий санузел. В таких условиях уже четыре года живут более 50 семей. Спокойная жизнь электриков, строителей, инженеров и операторов закончилась несколько дней назад. Громом среди ясного неба для них стало уведомление от бывшего начальства – Алматинской районной эксплуатационной части. Это просьба освободить комнаты. Жить больше негде, зарплаты, чтобы снять квартиру, не хватит.

Танирберген Ногайбаев: «В 2016 году нас перевели в ТОО, зарплату сократили на 30 процентов. А теперь требуют нашего выселения. Якобы мы больше не служащие министерства обороны, а просто рабочие. А мы выполняем ту же работу, что и раньше! Как выехать, если некоторые с мая не получали деньги?»

Разнообразные блюда в семье Толеповых редкость. На 50 тысяч тенге оператор котельной должен прокормить жену и троих детей. Поднять зарплату глава семьи уже не требует. Ему отказали уже несколько раз.

Аймухамбет Толепов: «Нас, наверное, специально перевели, чтобы отобрать эту комнату, наверное. Я так думаю. Вот, как говорится, последнее у нас забирали. При этом мы работали, работаем на Министерство обороны, также работаем».

Комнаты в общежитии находятся на балансе оперативного управления Алматинской эксплуатационной части. Получить комментарий у ее начальника оказалось непросто. Жителям общежитий он не ответил ни на один вопрос, а увидев журналистов, и вовсе пустился в бегство.

Теперь жители намерены отправить письма в Министерство обороны. Надеются, что до суда дело не дойдет, и им все-таки разрешат жить в общежитии. Об улучшении условий рабочие даже не мечтают. Они готовы жить так, лишь бы не на улице.

Арсен Шарипов, начальник главного управления расквартирования войск МО РК: «Указанная категория лиц в 16-ом году утратила статус служащих министерства, но продолжает выполнять функции по текущему содержанию, ремонту, обслуживанию инфраструктуры оборонного ведомства в качестве работников ТОО. В этой связи вопрос о дальнейшем проживании данных лиц находится на обсуждении».

Люди ждать решения начальства не могут. Они дежурят у ворот бывших работодателей, чтобы знать, где им жить и где работать. Но последние то и дело ссылаются на отсутствие времени.