Игрок «Авангарда» срочно прооперирован после матча с «Барысом»
11 октября 2017, 01:35
Нападающий получил травму.
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов получил травму в игре с «Барысом» и был срочно прооперирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Уважаемые болельщики! Сегодня в ходе матча с «Барысом» нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное. Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, матч прошел в Омске, завершился со счетом 3:4 в пользу астанинского «Барыса».
Фото: сайт ХК «Авангард»
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