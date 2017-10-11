Игрок «Авангарда» срочно прооперирован после матча с «Барысом»

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов получил травму в игре с «Барысом» и был срочно прооперирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Уважаемые болельщики! Сегодня в ходе матча с «Барысом» нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное. Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, матч прошел в Омске, завершился со счетом 3:4 в пользу астанинского «Барыса».

Фото: сайт ХК «Авангард»