Игрок «Авангарда» срочно прооперирован после матча с «Барысом»

11 октября 2017, 01:35

Нападающий получил травму.

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов получил травму в игре с «Барысом» и был срочно прооперирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Уважаемые болельщики! Сегодня в ходе матча с «Барысом» нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное. Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, матч прошел в Омске, завершился со счетом 3:4 в пользу астанинского «Барыса».

Фото: сайт ХК «Авангард»


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код