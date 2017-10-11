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В Семее подорожает тепло

11 октября 2017, 01:40

Это произойдет с ноября.

В Семее с 1 ноября на 7,5 процентов повысится тариф на тепловую энергию, передает 24.kz.

Новая цена выведет коммунальное предприятие из убыточной ямы, уверены местные власти. Новый тариф утвержден агентством по регулированию естественных монополий.

Николай Ушаков, заместитель акима г. Семея: «Сегодня имеется дефицит тарифа. Часть дефицит тарифа перекрывается за счет республиканского бюджета, который ежегодно выделяет денежные средства на погашение дефицита, мы сегодня говорим, что наше предприятие вышло из реабилитации, оно не должно быть убыточным, их тариф должен соответствовать предоставляемой услуге. Если мы сегодня не будем поднимать тариф, то данное предприятие опять уйдет в задолженность».



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