Теплая погода без осадков сохранится в Казахстане
11 октября 2017, 06:00
На севере и на востоке ночью и утром ожидается туман.
На большей части территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, лишь на западе ночью и утром ожидается небольшой дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
На севере и на востоке ночью и утром ожидается туман.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем в Карагандинской областях усилится ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром ожидается туман.
В Астане: ясно, 11°.
В Алматы: ясно, +16°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: WordPress.com
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