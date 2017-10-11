Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца
11 октября 2017, 06:17
В ночь на 11 октября о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru
Директор оперного певца Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю в комментарии РИА Новости опроверг сообщения о смерти артиста.
«Это полная неправда! Он жив и находится дома», — сообщил Хилдрю.
В ночь на 11 октября о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года живет в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.
Фото: РИА Новости
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