Казахстанец посвятил песню ЦОНам
11 октября 2017, 07:05
По словам Еркина, именно так в недалёком будущем он видит работу портала электронного правительства.
Пользователь Казнета Еркин Суюбаев спел о ЦОНах. Видео с песней он разместил в Instagram, передает Zakon.kz.
"В недалеком будущем" - так назвали в Костанайской области ролик. На видео главную роль играет сам Еркин Суюбаев, автор золотого хита "Ты не пришла на новогодний бал", который перепели казахстанская певица Диана Шарапова и российский исполнитель Сергей Зверев.
По словам Еркина, именно так в недалёком будущем он видит работу портала электронного правительства.
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