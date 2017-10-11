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Казахстанец посвятил песню ЦОНам

11 октября 2017, 07:05

По словам Еркина, именно так в недалёком будущем он видит работу портала электронного правительства.

Пользователь Казнета Еркин Суюбаев спел о ЦОНах. Видео с песней он разместил в Instagram, передает Zakon.kz.

"В недалеком будущем" - так назвали в Костанайской области ролик. На видео главную роль играет сам Еркин Суюбаев, автор золотого хита "Ты не пришла на новогодний бал", который перепели казахстанская певица Диана Шарапова и российский исполнитель Сергей Зверев.

По словам Еркина, именно так в недалёком будущем он видит работу портала электронного правительства.




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