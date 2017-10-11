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Трамп обсудил с военными варианты силовых действий против Северной Кореи

11 октября 2017, 07:49

Американский лидер встретился с чиновниками, занимающимися вопросами национальной безопасности.

резидент США Дональд Трамп во вторник встретился с представителями силовых структур страны и обсудил с ними варианты военных действий против Северной Кореи в ответ на ее растущие ядерные амбиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает Лента.ру.

Американский лидер встретился с чиновниками, занимающимися вопросами национальной безопасности. Трамп заслушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и председателя Комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, указывает пресс-служба.

Встреча Трампа с чиновниками состоялась для обсуждения «вариантов реагирования на любую форму северокорейской агрессии или, если необходимо, на то, чтобы Северная Корея не угрожала Соединенным Штатам и их союзникам ядерным оружием», сказано в сообщении.

Также в Белом доме сообщили, что в расписании Трампа на вторник присутствовал ланч с Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

9 октября Джеймс Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

Фото: Go Nakamura / Globallookpress.com

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