В Алматы приезжает один из лучших женских хирургов

София Гуревич – ведущий специалист в области гинекологии из Израиля будет консультировать и при необходимости оперировать пациентов на лучшей клинической базе города – в Совминке. С 17 по 20 октября каждая женщина, нуждающаяся в помощи специалиста высочайшего класса, может обратиться к доктору Гуревич, сообщает Zakon.kz.





Ежегодно София Гуревич проводит до 600 различных операций на органах женской репродуктивной системы, как эндоскопических, так и лапароскопических, спасая сотни жизней и сотни семей.





Кроме этого, она охотно делится своим опытом с коллегами, регулярно проводя мастер-классы, посвященные актуальным и современным подходам в гинекологической хирургии.





София Гуревич является членом израильской ассоциации акушеров и гинекологов, а также ассоциации гинекологической эндоскопии Израиля. Старший хирург гинекологического отделения при клинике Шиба (Израиль) консультирует все клиники Израиля по данному направлению. В своем плотном графике она нашла время, чтобы приехать в Алматы и оказать необходимую помощь женщинам Казахстана.





Попасть на прием к доктору Гуревич можно, предварительно записавшись по телефонам: +7 777 216 17 99, +7 727 261 97 22.





Клинический опыт





Основной областью профессиональных интересов являются хирургические вмешательства на органах женской репродуктивной системы, проводимые эндоскопическим путем.





Доктор Гуревич проводит такие лапароскопические операции, как миомоэктомия, экстирпация матки, операции на шейке матки и влагалище; гистероскопическое удаление миоматозных узлов, лапароскопическое удаление кист, лапороскопическая ампутация матки и другие виды хирургических операций - в общей сложности около 600 операций в год

Кроме этого, д-р Гуревич ведет специализированные мастер-классы, посвященные актуальным и современным подходам в гинекологической хирургии.





Членство в профессиональных организациях





Обширные знания и богатый практический опыт позволили ей стать членом израильской ассоциации акушеров и гинекологов, а также ассоциации гинекологической эндоскопии Израиля.

Записывайтесь и передайте своим друзьям и родственникам, которые нуждаются в консультации и лечении высококлассного специалиста.

Предварительная запись по телефонам: +7 777 216 17 99,+7 727 261 97 22.











