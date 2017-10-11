В Акмолинской области выявлены нарушения при распределении квартир

Строгий выговор получил аким Енбекшильдерского района Аскар Кииков за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.





В областном акимате под председательством акима области Малика Мурзалина прошло очередное заседание кадровой комиссии области. На повестку дня был вынесен вопрос рассмотрения дисциплинарной ответственности акима Енбекшильдерского района Аскара Киикова за отсутствие контроля за деятельностью должностных лиц Енбекшильдерского района в сфере жилищных отношений и в вопросах кадровой политики.





Для всестороннего изучения положения дел, связанных с распределением квартир в 21-квартирном жилом доме в городе Степняк Енбекшильдерского района, была создана рабочая группа, по итогам проверки которой установлены многочисленные нарушения жилищного законодательства. Нарушения допущены вследствие слабой работы жилищной комиссии Енбекшильдерского района под председательством заместителя акима района Амангелды Мешелова, который на сегодняшний день освобожден от занимаемой должности.





По итогам заседания кадровой комиссией было принято решение о привлечении акима Енбекшильдерского района Киикова к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.



