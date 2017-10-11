Транзитные возможности Казахстана представили на деловом саммите в Греции

9-10 октября 2017 г. столица Греции стала центром обсуждения важнейших вопросов развития торговли и транспортных коридоров между Европой и Азией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





Первый в своем роде «Деловой саммит» собрал в одном зале более 500 представителей ключевых государств, транснациональных и логистических компаний, ответственных за развитие транспортных коммерческих потоков товаров и услуг между Европой и КНР.





Выступая на открывающей панельной сессии мероприятия, Заместитель Министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко отметил, что в силу своего географического положения, страна имеет решающее значение для успеха Шелкового пути 21-го века и неслучайно была метко названа зарубежными экспертами «пряжкой» для скрепления компонентов китайской инициативы «Один пояс, один путь». Рассказав о сопряжении инфраструктурных проектов «Нұрлы жол» и «Один пояс, один путь», дипломат сообщил, что в республике за годы независимости построено более 2500 километров железных и около 4000 километров автомобильных дорог, создан современный сухой порт «Хоргос» на границе с Китаем и модернизирован и расширен порт Актау на Каспийском море.





По его словам, эти усилия создали возможности для открытия новых «логистических ворот» для перевозки грузов через Казахстан в Европу и обратно и увеличения транзитного контейнерного грузопотока через страну в 100 раз к 2016 году. Р. Василенко подчеркнул, что развитие трансконтинентальных транспортных артерий несет важную добавленную стоимость в виде укрепления экономического потенциала задействованных стран и, что еще важнее, укрепления безопасности в центре Евразии, отметив большое значение вовлечения в эти процессы Афганистана.





Казахстанский дипломат выразил надежду, что международные транспортные и логистические компании будут внимательно рассматривать сотрудничество с Казахстаном и его национальными компаниями, в том числе по совместному строительству логистических терминалов. Презентация транзитных возможностей Казахстана вызвала значительный интерес и была широко обсуждена в ходе встреч в формате «B2B». (В целом, во встречах в этом формате в ходе конференции приняли участие представители свыше 100 компаний.)





В целом, состоявшийся форум стал знаковым событием для Греции и европейских государств, о чем свидетельствует участие в нем греческого Президента Прокописа Павлопулоса. В своем выступлении он отметил огромный потенциал развития связей Европы с Евразией и Китаем, а также необходимость поддержания «схем региональной интеграции в более широком евразийском регионе, что должно способствовать миру, росту и процветанию народов». Он подчеркнул, что «Греция, как европейская страна на перекрестке трех континентов, на протяжении всей своей истории была открыта для общения и взаимосвязи разных стран и культур». По словам П. Павлопулоса, Греция играет решающую роль в усилиях по налаживанию экономического сотрудничества между ЕС и более широким евразийским регионом.





Греция далее придает большое значение реализации упомянутой китайской инициативы. Как отметил П. Павлопулос, названная идея основана как на древней китайской философии, так и на древнем Шелковом пути, и, с одной стороны, характеризуется духом мира и взаимовыгодного сотрудничества, а с другой, вносит существенный вклад в развитие инфраструктурных проектов, торговли, интеграции, более тесных отношений между народами и обществами, связанными по суше или по морю.





В рамках пребывания в Греции Р. Василенко также провел беседу с Министром туризма Еленой Кундурой, двусторонние переговоры с Первым Заместителем министра иностранных дел Йоргосом Катругалосом – сопредседателем Казахстанско-греческой межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, Заместителем министра иностранных дел, курирующим вопросы греков зарубежья, Теренсом Куиком, сопредседателем межпарламентской группы дружбы депутатом Леонидасом Григоракосом, а также президентом Греко-евразийского делового совета Спиросом Кувелисом.





В ходе встреч с коллегами в Министерстве иностранных дел Греции стороны обсудили конкретные шаги по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув взаимную заинтересованность в максимизации потенциала для такого взаимодействия. В частности, Р. Василенко пригласил Й. Катругалоса и Т. Куика возглавить торговую и политическую миссии в Астану в ближайшее время.





Казахстанский дипломат особо выделил возможности для сотрудничества, открывающиеся в связи с членством Казахстана в ЕАЭС, и Греции – в ЕС. Он призвал греческих коллег завершить ратификацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС в ближайшее время, что откроет новую страницу в двусторонних отношениях.





В греческом Парламенте стороны обсудили важность наращивания политического, межпарламентского и культурно-гуманитарного диалога. В ходе беседы, Л. Григоракос подчеркнул, что внимательно следит за большими и позитивными переменами в Казахстане и его многонациональном и многоконфессиональном обществе. По его мнению, «Казахстан за последние годы прошел значительный путь к современному мышлению, наукам и инновациям». Говоря о греческой диаспоре, проживающей в Казахстане, Л. Григоракос отметил важность укрепления дружбы и «живого моста», объединяющих наши страны. В этом контексте греческий депутат выразил глубокую заинтересованность в изучении уникального опыта создания и работы Ассамблеи народа Казахстана и этно-культурных центров.





В свою очередь, замминистра иностранных дел отметил, что более тесному диалогу стран способствовало бы облегчение визового режима со стороны ЕС для казахстанских граждан. Подчеркнул, что Казахстан в одностороннем порядке ввел безвизовый въезд для граждан Греции и других стран ЕС с 1 января 2017 г. По мнению дипломата, подобный шаг позволил бы нарастить сотрудничество в области туризма и принести значительную экономическую пользу.





По итогам афинских переговоров Р. Василенко с греческими коллегами была достигнута договоренность и далее проводить внешнеполитический курс, нацеленный на всестороннее укрепление и развитие казахстанско-греческого взаимовыгодного сотрудничества.