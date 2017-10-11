В Павлодаре неумелая автоледи совершила тройное ДТП на стоянке
11 октября 2017, 08:53
Постановлением суда она была подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей - 22690 тенге в доход государственного бюджета.
Специализированным административным судом города Павлодара рассмотрено административное дело в отношении уроженки Павлодарской области, привлеченной к ответственности за повреждение транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Павлодарского областного суда.
Судом установлено, что 13 сентября в Павлодаре, при движении на автостоянке по адресу ул. Суворова, управляя автомобилем Toyota RAV4, при выполнении маневра задним ходом, совершила наезд на автомашину марки Toyota Carina, продолжив движение автоледи совершила наезд на автомашину Toyota Camry, далее, продолжив движение, она совершила наезд на автомашину Toyota Avensis.
В результате столкновения повреждены транспортные средства, причинен материальный ущерб, сообщила пресс-служба Специализированного административного суда Павлодара. К. свою вину в совершении административного правонарушения водитель признала. Постановлением суда она была подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей - 22690 тенге в доход государственного бюджета. Постановление не вступило в законную силу.
Фото: inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882616-56dba1eb4f7923b7d1a5bf5d9f8bb5d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...