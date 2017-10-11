Запущен сервис для проверки отчислений казахстанцев в рамках соцмедстрахования
11 октября 2017, 09:19
Для проверки вам нужна электронная цифровая подпись.
Запущен в эксплуатацию сервис предоставления персонализированных данных о взносах и отчислениях в рамках Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в личном кабинете "Электронного правительства", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Республиканского центра электронного здравоохранения.
"Если у вас есть электронная цифровая подпись, то вы можете быть в курсе кто и когда делал за вас взносы и отчисления в рамках ОСМС", - говорится в сообщении.
Фото: Today.kz
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