В Алматы женщина ушла в исламскую секту и похитила детей у бывшего мужа

Сейчас «братьями» и «сестрами» занимается полиция, а судебные исполнители пытаются вернуть детей на родину.

Алматинец Амир Н. (имя было изменено — прим. ред.) практически в одночасье лишился семьи: жена ушла от него и увезла двух несовершеннолетних дочек, несмотря на то, что суд присудил право опеки отцу , пишет , пишет 365info.kz





Познакомился Амир с женой (назовем ее Лейлой) в Азербайджане. Молодые люди поженились, Лейла переехала в Алматы к мужу, через какое-то время у молодоженов родились две девочки. После поездки в Азербайджан к родителям в 2014 году Лейла переменилась. Она заявила мужу, что хочет носить хиджаб. Постепенно женщина начала менять круг общения.





— Ее познакомили с какими-то личностями. Среди них был гражданин Таджикистана — его депортировали из России, и он приехал в Казахстан. Ее сестры из Азербайджана дали ей его номер. Так она и начала общаться с людьми из этого круга, — вспоминает Амир.





По его словам, в секте было человек 15 — по крайней мере, стольких он встречал. Лейла стала запрещать детям смотреть телевизор, слушать музыку, называя все этом харамом. Мужу Лейла заявила, что у них с ним больше не будет интимной близости, так как он неправоверный мусульманин.





Амир повел жену в одну из мечетей Алматы на разговор с имамом. Тот сразу же забил тревогу, сказав, что она попала в деструктивную секту.





В мечеть Лейла ходить отказалась, заявив, что «они там ханафитского мазхаба» и не являются истинными мусульманами. Чуть позже у Лейлы появилась идея — одной из «сестер», беременной от того самого проповедника из Таджикистана, нужно срочно подарить квартиру, так как именно они, по ее словам, являлись истинными мусульманами.





— Я запретил ей общаться с ними. Эти люди и меня пытались «завербовать». Поняв, что на меня повлиять не получится, они стали настраивать жену против меня, — рассказывает Амир.





В январе 2017 года Лейла приняла решение уйти из семьи. Развод сопровождался судебным процессом. Ювенальный суд, видя происходящее, присудил детей отцу. Городской суд вынес такое же решение. Благодаря вмешательству правоохранительных органов некоторые члены религиозной организации были депортированы из страны. Самой же Лейле запретили выезд. Но в середине июня 2017 года приехал ее отец и без согласия Амира увез детей в Азербайджан.





— Родители моей жены изначально были против ее ухода в ислам. Но затем жена втянула в эту секту и свою младшую сестру, потом они вместе начали «обрабатывать» родителей.





Родителям был поставлен ультиматум: если те будут против, они с сестрой уйдут к «братьям» и «сестрам» и больше родители их не увидят

Поэтому отец и помогал вывезти девочек.





Сейчас «братьями» и «сестрами» занимается полиция, а судебные исполнители пытаются вернуть наших дочек на родину. Одно скажу — эти «братья» и «сестры» полностью развалили нашу семью, — говорит Амир.



