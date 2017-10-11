Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором будут рассмотрены несколько законопроектов, сообщает Zakon.kz.





В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» (первое чтение); «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 [участки в Мангистауской области] – Проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития».





Кроме того, депутаты обсудят вопросы подготовки заключений по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду».



