Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
11 октября 2017, 09:55
В частности, депутаты рассмотрят поправки по вопросам жилищных отношений.
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором будут рассмотрены несколько законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» (первое чтение); «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 [участки в Мангистауской области] – Проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития».
Кроме того, депутаты обсудят вопросы подготовки заключений по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду».
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