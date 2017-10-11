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IT-вуз предложили создать в Казахстане

 

При рассмотрении на правительстве РК вопроса подготовки и переподготовки специалистов в цифровой экономике министр образования и науки Ерлан Сагадиев заявил о необходимости создать в Астане IT-вуз, передает корреспондент Zakon.kz.

«Гранты мы увеличиваем, программы мы будем обновлять. Нужно нам в Астане открыть большой IT-вуз, желательно в партнерстве с ведущим иностранным вузом», - сказал он.

При этом глава ведомства акцентировал внимание, что нужен не только IT-вуз, но и новый вуз педагогический, медицинский.

«Нам и педагогический нужен, и медицинский нужен. В Астане вузов в принципе не хватает и в стране не хватает IT-специалистов. Поручение Ерболата Аскарбековича (Досаева, заместителя премьер-министра) у нас есть, по этим вопросам мы начали уже системно работать», - уточнил министр.

По мнению Е. Сагадиева, IT-вуз можно было бы использовать вместе с IT-хабом.

«Как платформу для возврата IT специалистов назад в Казахстан», - считает он.

 

Ксения Давыдова

 

11 октября 2017, 09:28
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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