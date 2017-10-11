В Малайзии мужчина снял неизвестное существо, которое выползло из его туалета
11 октября 2017, 09:30
По мнению мужчины, монстр жил всё это время в сточных трубах, после чего выполз наружу.
Житель Малайзии заснял настоящего монстра, который вылез из туалета в его доме. По мнению 25-летнего фотографа Зула Ханифа Анипа, существо родилось в сточной трубе и выжило, питаясь отходами. Когда же монстр перестал помещаться там — вылез наружу, сообщает Mirror, передает Life.ru.
"Я думаю, что существо выросло внутри трубы. Оно было около двух метров длиной, с очень толстым телом. Я не уверен, что это была змея или какое-то болотное существо. Вокруг моего дома только пустынные поля" - говорит Зул Ханиф Анип.
У таинственного существа крошечная голова и при этом короткое и толстое тело, что отличает его от питона и других змей. Зул и его жена Путери посадили животное в мешок и выпустили в близлежащую реку.
Мария Паламарчук
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