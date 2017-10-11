Экс-сенатор предлагает увеличить пособия на детей, пенсии, снизить кредитные ставки

Экс-парламентарий Гани Касымов в своем аккаунте в Instagram написал, что в связи с предстоящим 25-летием независимости пожелал бы правительству решить ряд серьезных вопросов, сообщает Zakon.kz.





Гани Касымов предлагает, во-первых, увеличить пособия молодым семьям по рождению и уходу за новорожденными детьми. Во-вторых, создать материальные стимулы и условия для переселения граждан в приграничные районы государства. В-третьих, обеспечить возможность для молодых граждан прохождения военной подготовки в школах, учебных заведениях, на рабочих местах в независимости от форм собственности объектов, где трудятся молодые люди. В-четвертых, заново пересмотреть базовые ставки пенсий всех категорий граждан. В-пятых, создать университет Центральной Азии с подготовкой специалистов по этим странам, а также по России и Китаю. В-шестых, создать национальную академию казахского языка. В-седьмых, провести широкую амнистию для лиц, находящихся в местах лишения свободы по тем видам наказаний, которые не несут угроз общественной безопасности, в т.ч. по экономическим статьям. В-восьмых, создать государственную газету "Учитель Казахстана". В-девятых, образовать в КНР торгово-экономическое представительство РК и, в-десятых, банкам, получившим государственную поддержку, снизить кредитные ставки для малого и среднего бизнеса до 8-10%.





Многие пользователи, особенно женщины, поддерживают предложения экс-парламентария и особенно в части повышения детских пособий и пенсии.













Торгын Нурсеитова