На казахстанско-кыргызской границе образовался затор

По информации из соцсетей, люди стоят в очередях по 5 часов.

На казахстанско-кыргызской границе образовался большой затор. По данным из соцсетей, люди стоят на пункте пропуска "Кордай" в очередях по 5 часов , передает , передает Zakon.kz





Kyrgyz-Kazakh border slow down to 1 car per 30 min #ш2017pic.twitter.com/qaV4cwASod — Edil Baisalov (@baisalov) 10 октября 2017 г.

















Как сообщает портал kaktus.media , по предварительным данным, произошел сбой в автоматизированной системе у пограничников Казахстана. Официальная информация как со стороны Пограничной службы Кыргызстана, так и со стороны властей Казахстана пока не сообщается.





Как сообщил один из читателей, ему пришлось простоять на границе около 7 часов. Лишь после долгих уговоров представителя Погранслужбы Казахстана ему удалось пересечь границу (опаздывал на рейс в аэропорту Алматы). При этом их таксист так и остался на границе. По его сообщению, на КПП на мосту Дунларова пробок нет.





Фото: соцсети