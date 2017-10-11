На казахстанско-кыргызской границе образовался затор
11 октября 2017, 09:41
По информации из соцсетей, люди стоят в очередях по 5 часов.
На казахстанско-кыргызской границе образовался большой затор. По данным из соцсетей, люди стоят на пункте пропуска "Кордай" в очередях по 5 часов, передает Zakon.kz.
Kyrgyz-Kazakh border slow down to 1 car per 30 min #ш2017pic.twitter.com/qaV4cwASod— Edil Baisalov (@baisalov) 10 октября 2017 г.
Вот, пруф. pic.twitter.com/3NuR7vUlAZ— Asadiroff (@asadiroff) 10 октября 2017 г.
Как сообщает портал kaktus.media, по предварительным данным, произошел сбой в автоматизированной системе у пограничников Казахстана. Официальная информация как со стороны Пограничной службы Кыргызстана, так и со стороны властей Казахстана пока не сообщается.
Как сообщил один из читателей, ему пришлось простоять на границе около 7 часов. Лишь после долгих уговоров представителя Погранслужбы Казахстана ему удалось пересечь границу (опаздывал на рейс в аэропорту Алматы). При этом их таксист так и остался на границе. По его сообщению, на КПП на мосту Дунларова пробок нет.
Фото: соцсети
Автор: Екатерина Ионова
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