Грузовик врезался в пассажирский автобус в Алматы: пострадавшие рассказали, что случилось

Обычная поездка на автобусе 104 маршрута обернулась для Мархабат Байкенжеевой переломами ног.





"Я просто почувствовала, как выезжает та машина. Я сказала: «Потише, осторожнее». А уже успели столкнуться. Я сидела на сидении. И когда резко остановилась, я, наверное, отскочила от сидения и села на колени, и поэтому сломала колени", - вспоминает пострадавшая Мархабат Байкенжеева.





" Мы стали пассажиров вытаскивать, пострадавших. Два человека. Водитель и пассажир, они зажаты были. Водитель в критическом состоянии был, пока скорая приехала, уже констатировали смерть, потому что у него и вся грудная клетка пробитая была ", - рассказывает очевидец Расул Бабаев.





С места ДТП скороя увезла пятерых пассажиров автобуса. Двоих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Трое до сих пор в больнице. 15-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Мархабат Байкенжееву готовят к операции на ноги. Еще один пострадавший, 23-летний парень, в тяжелом состоянии в реанимации.





"Открытый перелом костей голени, обширно ушибленная рваная рана голени. С дефектом мышц, сосудов, нервов. И вывих бедра с переломом костей таза", - сказал зав. отделением клинической больницы №4 г. Алматы Даурен Тусупов.



