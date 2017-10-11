Грузовик врезался в пассажирский автобус в Алматы: пострадавшие рассказали, что случилось
11 октября 2017, 09:49
С места ДТП скорая увезла пятерых пассажиров автобуса.
По рассказам очевидцев, водитель автобуса, не снижая скорости, на повороте решил обогнать впереди едущую машину. Выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Сам шофер, молодой парень, скончался на месте до приезда врачей. Чтобы извлечь тело из покорёженного салона, пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщает КТК.
Обычная поездка на автобусе 104 маршрута обернулась для Мархабат Байкенжеевой переломами ног.
"Я просто почувствовала, как выезжает та машина. Я сказала: «Потише, осторожнее». А уже успели столкнуться. Я сидела на сидении. И когда резко остановилась, я, наверное, отскочила от сидения и села на колени, и поэтому сломала колени", - вспоминает пострадавшая Мархабат Байкенжеева.
"Мы стали пассажиров вытаскивать, пострадавших. Два человека. Водитель и пассажир, они зажаты были. Водитель в критическом состоянии был, пока скорая приехала, уже констатировали смерть, потому что у него и вся грудная клетка пробитая была", - рассказывает очевидец Расул Бабаев.
С места ДТП скороя увезла пятерых пассажиров автобуса. Двоих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Трое до сих пор в больнице. 15-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Мархабат Байкенжееву готовят к операции на ноги. Еще один пострадавший, 23-летний парень, в тяжелом состоянии в реанимации.
"Открытый перелом костей голени, обширно ушибленная рваная рана голени. С дефектом мышц, сосудов, нервов. И вывих бедра с переломом костей таза", - сказал зав. отделением клинической больницы №4 г. Алматы Даурен Тусупов.
По предварительным данным, виновником аварии является погибший водитель автобуса. Именно он нарушил правила дорожного движения. Точная причина аварии и виновник станут известны после завершения всех необходимых экспертиз.
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