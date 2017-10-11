Пять миллиардов тенге в год тратит Казахстан на санитарную авиацию

На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал о финансировании сферы санитарной авиации РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Услуги медпомощи санитарной авиацией регламентированы законом, Кодексом об охране здоровья населения и входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Ежегодно свыше 5 миллиардов тенге направляется на оказание этой медицинской помощи», - сказал он.

По его словам, в первую очередь это больные тяжелой степени, которым нужно оказание медпомощи в высокоспециализированных республиканских центрах, они транспортируются из регионов областные центры, в том числе им оказывается хирургическая помощь на месте силами сотрудников республиканских центров.

«Также оказание медпомощи жителям сельских населенных пунктов. Кроме того санавиация используется для транспортировки донорских органов и в редких случаях для транспортировки наших граждан из за рубежа. Все эти случаи, поводы, основания, расписаны в действующем нормативном документе Минздрава и контролируются», - пояснил глава ведомства.

В то же время он рассказал, что по факту авиакатастрофы в Алматинской области с самолетом санавиации АН-28 возбуждено уголовное дело, проводится расследование по линии нескольких ведомств: МИР РК - в части безопасности полетов, Минтруда и соцзащиты - касательно гибели людей на производстве.

«И у нас создана внутренняя комиссия Минздрава по соблюдению действующих нормативных документов по оказанию качественной медицинской помощи», - уточнил министр.

Между тем Е. Биртанов прокомментировал касательно материальной помощи семьям погибших членов экипажа и врачей.

«Законодательством предусмотрено страхование жизни для тех, кто перевозится авиацией. И соответствующая страховка по закону будет выплачена всем погибшим. Это требование законодательства в целом. По линии Минздрава мы непосредственно из бюджета Минздрава материальную помощь не оказываем, поскольку такие затраты не предусматриваются. Но сотрудники министерства добровольно перечислили однодневную заработную плату», - проинформировал он.

«Впрочем, практически все медицинские организации в стране изъявили такое желание. В первый же день просили у нас номер счета. По договоренности с профсоюзом медработника, эти деньги будут направлены семьям погибших», - заключил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова