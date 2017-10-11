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Земельный участок под бизнес? Легко!

11 октября 2017, 10:00

Вебинар состоится 26 октября 2017 года в 15:00 часов по времени Астаны.

Вы хотите получить земельный участок и открыть на нем свое производство, но не знаете, как это сделать? Считаете, что получить участок под объект бизнеса в собственность (аренду) сложно, или даже невозможно?


Вебинар состоится 26 октября 2017 года в 15:00 часов по времени Астаны.

В программе:
1. Предоставление земельных участков для цели проектирования и строительства;
2. Предоставление земельных участков для цели торговли;
3. Предоставление земельных участков для цели ведения деятельности по недропользованию;
4. Предоставление земельных участков для целей ведения сельскохозяйственной деятельности;
5. Условия и риски правового оформления земельных участков и зданий (сооружений) предприятий;
6. Процессуальные особенности узаконения существующих строений промышленных баз и производственных объектов.

Ведущий вебинара – Бакытжан Базарбек:
- Юрист с 15-летним опытом в области земельного и экологического права;
- Генеральный директор юридической компании ТОО «Bazarbek&Partners»;
- Независимый эксперт по земельным вопросам рабочей группы Акимата г.Алматы;
- Независимый эксперт общественной приемной Акимата г.Алматы;
- Эксперт рабочих групп Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
- автор первого в Казахстане видео учебника Земельное право (700 минут) и Экологическое право (700 минут);
- автор учебного пособия «Земельное право Республики Казахстан (в схемах);
- ведущий вебинаров на русском и казахском языках на ПРАВМЕДИА.

Этот вебинар для вас, если:
- вам нужна юридическая помощь в оформлении земельных участков под собственный бизнес, промышленное производство, торговлю, ведение сельского хозяйства;
- вы хотите получить в собственность земельный участок и начать на нем свое дело;
- вы - юрист;
- вы - представитель местных исполнительных органов.

Задайте свой вопрос ведущему до мероприятия и получите ответ в прямом эфире. ВНИМАНИЕ! Вопросы, заданные заранее, рассматриваются в первую очередь.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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