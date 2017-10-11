Земельный участок под бизнес? Легко!

Вебинар состоится 26 октября 2017 года в 15:00 часов по времени Астаны.

Вы хотите получить земельный участок и открыть на нем свое производство, но не знаете, как это сделать? Считаете, что получить участок под объект бизнеса в собственность (аренду) сложно, или даже невозможно?









Вебинар состоится 26 октября 2017 года в 15:00 часов по времени Астаны.





В программе:

1. Предоставление земельных участков для цели проектирования и строительства;

2. Предоставление земельных участков для цели торговли;

3. Предоставление земельных участков для цели ведения деятельности по недропользованию;

4. Предоставление земельных участков для целей ведения сельскохозяйственной деятельности;

5. Условия и риски правового оформления земельных участков и зданий (сооружений) предприятий;

6. Процессуальные особенности узаконения существующих строений промышленных баз и производственных объектов.





Ведущий вебинара – Бакытжан Базарбек:

- Юрист с 15-летним опытом в области земельного и экологического права;

- Генеральный директор юридической компании ТОО «Bazarbek&Partners»;

- Независимый эксперт по земельным вопросам рабочей группы Акимата г.Алматы;

- Независимый эксперт общественной приемной Акимата г.Алматы;

- Эксперт рабочих групп Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

- автор первого в Казахстане видео учебника Земельное право (700 минут) и Экологическое право (700 минут);

- автор учебного пособия «Земельное право Республики Казахстан (в схемах);

ведущий ведущий вебинаров на русском и казахском языках на ПРАВМЕДИА.





Этот вебинар для вас, если:

- вам нужна юридическая помощь в оформлении земельных участков под собственный бизнес, промышленное производство, торговлю, ведение сельского хозяйства;

- вы хотите получить в собственность земельный участок и начать на нем свое дело;

- вы - юрист;

- вы - представитель местных исполнительных органов.





Задайте свой вопрос ведущему до мероприятия и получите ответ в прямом эфире. ВНИМАНИЕ! Вопросы, заданные заранее, рассматриваются в первую очередь.



