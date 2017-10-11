В Британии поезд снес детскую коляску
11 октября 2017, 10:01
Ребенок в этот момент был на руках у матери и не пострадал.
Камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Нанитон в Великобритании засняли момент, как проходящий грузовой поезд сносит детскую коляску, сообщает издание Daily Mail, передает РИА Новости.
На кадрах записи, доступной на YouTube, видно как коляска, в которой лежат сумки, начинает катиться к краю платформы и сталкивается с проходящим поездом.
Совет по безопасности и стандартам железнодорожных перевозок призвал пассажиров ставить коляски на тормоз, чтобы такие случаи больше не повторялись.
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