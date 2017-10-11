В Британии поезд снес детскую коляску

На кадрах записи, доступной на YouTube, видно как коляска, в которой лежат сумки, начинает катиться к краю платформы и сталкивается с проходящим поездом.





Совет по безопасности и стандартам железнодорожных перевозок призвал пассажиров ставить коляски на тормоз, чтобы такие случаи больше не повторялись.