Назарбаев внес в Мажилис поправки по вопросам модернизации правоохранительной деятельности

Глава государства Нурсултан Назарбаев внес в Мажилис Парламента проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как поясняется, проект закона предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на:

- повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;

- повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов;

- упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса;

- дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии;

- исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом.