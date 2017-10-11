Автомобиль слетел с дороги и врезался в ограждение вдоль канала в Алматы
11 октября 2017, 10:12
Машина перелетела через арык и тротуар, и могла бы упасть в воду, если бы не ограждение.
Легковой автомобиль "улетел" в кювет на пересечении улиц Жанажол и Жанкожа батыра в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
Mitsubishi Galant двигался по Жанкожа батыра до пересечения с Жанажол. В месте пересечения этих двух улиц образован Т-образный перекресток, который позволяет лишь повернуть направо или налево на Жанажол, но не дает возможности ехать прямо.
Водитель, по невыясненным пока причинам, не завернул на Жанажол, в результате чего на скорости въехал в бордюр, перелетел через арык и тротуар и оказался в кювете, где врезался в ограждение вдоль Большого алматинского канала им. Д.Кунаева.
Фото: очевидцев
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