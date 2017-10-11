Нацбанк представил данные по внешнему долгу Казахстана

Валовой внешний долг Казахстана по состоянию на 1 июля 2017 года составил 167 890,3 млн долларов США, увеличившись на 2,55% - со 163 715 млн долларов на 1 января, сообщает МИА «Казинформ».

По данным Национального банка РК, государственный и гарантированный государством внешний долг РК на 1 июля составил 13 957,6 млн долларов (что составляет 8,3% от общего объема валового внешнего долга) по сравнению с 13 674,4 млн долларов (8,4%) на 1 января этого года.

Не гарантированный государством внешний долг составил 153 932,7 млн долларов (91,7%) против 150 040,6 млн долларов (91,6%) соответственно.

При этом доля межфирменной задолженности в общем объеме валового внешнего долга на отчетную дату составила 63,2% (или 106 111 млн долларов) против 63,7% (104 356,4 млн долларов) на начало этого года.