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Асет Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от занимаемой должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Напомним, сегодня на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений, в числе которых и освобождение вице-министра от должности.

 

11 октября 2017, 10:15
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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