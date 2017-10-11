Асет Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от занимаемой должности вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Напомним, сегодня на заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посчитал все объяснения главы министерства энергетики и ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений, в числе которых и освобождение вице-министра от должности.