Четверым владельцам АЗС в Павлодарской области грозит штраф в 40 млн тенге за сговор

В Павлодарской области завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, передает Zakon.kz со ссылкой на КРЕМЗКиПП.

Завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, по факту совершения антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка при установлении и поддержании цены на ГСМ.

По результатам расследования возбуждены административные производств в отношении четырех наиболее крупных владельцев сетей АЗС Павлодарской области.

Материалы административных дел направлены в специализированный административный суд г. Павлодара для рассмотрения по существу.

Предполагаемая сумма штрафа с учетом монопольного дохода составляет 40 382 788 тенге.