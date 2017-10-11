Четверым владельцам АЗС в Павлодарской области грозит штраф в 40 млн тенге за сговор
В Павлодарской области завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, передает Zakon.kz со ссылкой на КРЕМЗКиПП.
Завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, по факту совершения антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка при установлении и поддержании цены на ГСМ.
По результатам расследования возбуждены административные производств в отношении четырех наиболее крупных владельцев сетей АЗС Павлодарской области.
Материалы административных дел направлены в специализированный административный суд г. Павлодара для рассмотрения по существу.
Предполагаемая сумма штрафа с учетом монопольного дохода составляет 40 382 788 тенге.
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