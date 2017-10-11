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Хит "Алматыда жоқ-жоқ" докатился до Америки

11 октября 2017, 10:29

Американцам тоже нравятся песни Ерке Есмахан.

В социальных сетях появилось забавное видео на котором под песню Ерке Есмахан "Қайда?" танцуют американцы, передает Zakon.kz.

Ролик выложили на странице @dubsmash_kaz в Instagram. Действие происходит на кухне кафе. Парень из Казахстана спрашивает своих американских друзей, какая из песен их самая любимая. Один из рабочих включает на сотовом телефоне композицию Ерке Есмахан "Қайда?" и все присутствующие начинают исполнять зажигательные танцы и подпевать Есмахан.


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