В погранслужбе Кыргызстана объяснили ситуацию на казахстанско-кыргызстанской границе

"10 октября 2017 года с 18:00 часов пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через государственную границу", - говорится в сообщении погранслужбы КР.





Также с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской Республики, Государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант.





В свою очередь пограничная служба КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.





Государственная пограничная служба КР просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам.



