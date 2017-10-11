В погранслужбе Кыргызстана объяснили ситуацию на казахстанско-кыргызстанской границе
11 октября 2017, 10:34
С кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.
В погранслужбе Кыргызстана объяснили ситуацию на казахстанско-кыргызстанской границе, сообщает Zakon.kz.
"10 октября 2017 года с 18:00 часов пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через государственную границу", - говорится в сообщении погранслужбы КР.
Также с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской Республики, Государственная пограничная служба КР перешла на усиленный вариант.
В свою очередь пограничная служба КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.
Государственная пограничная служба КР просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам.
Кроме того, на всех КПП установлены информационные щиты, где имеется информация о правилах пересечения государственной границы и указаны телефоны доверия ГПС КР на случай возникновения проблем при пересечении границы.
Напомним, на казахстанско-кыргызской границе образовался большой затор. По данным из соцсетей, люди стоят на пункте пропуска "Кордай" в очередях по 5 часов.
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