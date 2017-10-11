Противодействие и пресечение коррупционных правонарушений в судах Республики Казахстан

Республика Казахстан стремится к достижению целей светского правового государства во всех направлениях своего развития и в том числе в противодействии коррупции.

В данное время проводится очень много семинаров на тему противодействия с коррупцией. Это только означает, что в этих целях государственными служащими ведётся активная работа по улучшению отправления правосудия. С этой целью введено в действие и действует во всех судах г. Астаны положение о пребывании посетителей в здании суда, которое разработано в целях недопущения не процессуальных контактов судей и работников суда с участниками судебных процессов.

Правовое регулирование каждого конкретного случая совершения коррупционного проступка осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Необходимо чтобы ситуативное решение задач приводило к исключению коррупционных правонарушений. Простор для личного усмотрения в этом случае может перейти в произвол и беззаконие. Поэтому необходимо, чтобы судьи, рассматривающие коррупционные дела, обладали соответствующими морально-этическими качествами и руководствовались законом; работники суда надлежащим образом осуществляли свои профессиональные обязанности.

В этой связи вызывает интерес правоприменительная практика германских судей, которые, с одной стороны, избегают критики закона и ссылок на его недостаточность, а с другой — через толкование закона выявляют разумную и действительную волю законодателя. Технически это порождает углубленное внимание к тексту закона, к тщательному обоснованию суждений, овладению логикой сопоставления реального поведения и правовых моделей. Естественно, что такой подход возможен только в том случае, когда интеллектуальный уровень судьи является тождественным системе мировых научных достижений в области права.

В целях недопущения лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением кандидатов в Президенты РК, депутаты Парламента или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14 и 15, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством РК.

Одним из немаловажных факторов, способствующих исключению коррупционных правонарушений в судебной системе, является обеспечение материальной независимости судей и работников судов, для чего государством реализуются положения статьи 80 Конституции Республики Казахстан о необходимости выделения достаточного объема финансирования судов, способного обеспечить возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Во всех странах, где отмечаются большие успехи в борьбе с коррупцией, заработная плата высших государственных служащих, в том числе судей, высчитывается в зависимости от средних заработков в бизнесе и доходит до $20-25 тысяч в месяц. И, несмотря на то, что парламентарии и население в целом воспринимали такие начинания с недоверием и неодобрением, правительства таких стран, как Сингапур, Южная Корея, США публично обосновывали их целесообразность, подчеркивая, что правительству необходимы профессионалы в своей области, поэтому им выплачивают заработную плату, близкую к их рыночной ценности. Было бы нереалистично ожидать, что талантливые люди пожертвуют своей карьерой и семьями на многие годы, чтобы удовлетворять требования общественности и государства, если их труд не будет сопровождать достойная оплата.

Именно с такой проблемой сегодня сталкивается судебная система, когда из-за несоответствия ежегодно возрастающего количества судебных дел в несколько раз увеличивается нагрузка на судей и работников суда, а рост заработной платы несравнимо отстает от доходов лиц, успешно работающих в частном секторе (адвокатов, банкиров и т.д.). На данную проблему обращал внимание Президент Республики Казахстан в своем Послании к народу, отмечая, что необходимо «поднимать заработную плату госслужащих, приближая ее к уровню зарплаты в бизнесе».

Нельзя допустить, чтобы у судейских работников из-за недовольства оплатой труда формировался рост правового нигилизма, происходила профессиональная деформация, что могло бы привести к коррупционным правонарушениям.

Главный специалист -

секретарь судебного заседания

Алматинского районного суда г.Астаны Асанов С.