В Алматы поймали грабителей, ворвавшихся в чужую квартиру

Полицейские Алматы задержали грабителей, ворвавшихся в чужую квартиру , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Сотрудники отдела криминальной полиции УВД Алмалинского района в ходе комплекса оперативных и специальных мероприятий задержали двух молодых мужчин, совершивших грабеж.





«Подозреваемые около 4 часов утра ворвались в квартиру девушек и, угрожая ножом, потребовали деньги, отобрали сотовые телефоны. Спустя несколько часов личности нападавших были установлены - гр. Д., 1995 г.р. и гр. Е., 1992 г.р. Один из них ранее судим за кражу чужого имущества. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 191 п.2 УК РК - грабеж. Подозреваемые уже дали признательные показания и вину свою полностью признают. Имущественные принадлежности потерпевшим возвращены. Призываем жителей и гостей нашего города к бдительности и советуем никогда, ни под каким предлогом не открывать дверь незнакомым людям, особенно в ночное время суток. Тем временем личности задержанных проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. В случае их опознания, граждане могут сообщить об этом по телефонам: 254-46-46, 254-46-12 и 254-46-08», - заключил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.



